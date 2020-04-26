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26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig ‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’

‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’

‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’

 Demirspor'un tecrübeli yıldızı , 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, ile 'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

'un tecrübeli yıldızı , 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, Demirspor ile 'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

  1. 26.4.2020
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