Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı

Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı

Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı

, gelecek sezon zirve yarışının içinde yer alacaklarını söyledi.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, gelecek sezon zirve yarışının içinde yer alacaklarını söyledi. 1'inci Lig'de ilk sezonları olduğunu belirten Laleci, "Sezon koronavirüs yüzünden tatsız geçti. Önceliğimiz insan sağlığı. Kulüplerin planları bozuldu. Ancak bu zor günleri de camia olarak atlatacağız" diye konuştu.

  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA