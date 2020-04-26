Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, gelecek sezon zirve yarışının içinde yer alacaklarını söyledi. TFF 1'inci Lig'de ilk sezonları olduğunu belirten Laleci, "Sezon koronavirüs yüzünden tatsız geçti. Önceliğimiz insan sağlığı. Kulüplerin planları bozuldu. Ancak bu zor günleri de camia olarak atlatacağız" diye konuştu.