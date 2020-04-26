Cenk Laleci: Önceliğimiz insan sağlığı
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, gelecek sezon zirve yarışının içinde yer alacaklarını söyledi.
Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, gelecek sezon zirve yarışının içinde yer alacaklarını söyledi. TFF 1'inci Lig'de ilk sezonları olduğunu belirten Laleci, "Sezon koronavirüs yüzünden tatsız geçti. Önceliğimiz insan sağlığı. Kulüplerin planları bozuldu. Ancak bu zor günleri de camia olarak atlatacağız" diye konuştu.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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