Yılmaz Vural: Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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: Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?

Yılmaz Vural: Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?

Akhisarspor'un tecrübeli çalıştırıcısı liglerin başlangıç tarihine dair açıklamalarda bulundu. Vural, açıklamasında çarpıcı ifadelere yer verirken, "Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?" dedi. İşte Yılmaz Vural'ın o açıklamaları...

Akhisarspor Teknik Direktörü , liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacak olması üzerine ilginç açıklamalarda bulundu. Federasyonun açıklama yaparak en azından duruma netlik kazandığını belirten Yılmaz Vural, "Federasyon başkanı bu kararı nasıl aldığını anlattı. Ben çok bir netlik alamadım. Gidişata göre bu kararlar değişebilir. Virüs olayı halledilmezse erteleme olabilir. Başkan sonrası için hazır mı?"

"Onu çok anlayamadım. Bize bireysel antrenman yapın diyorlar ancak biz ne zaman takım antrenmanlarına başlayacağız? Özel maç oynayabilecek miyiz? Bunların cevabını alamadım. Verdiğimiz programlar çok uygulanabilir değil. Sokağa çıkma yasağı varken oyuncular nerede koşacak? Herkes futbolun oynanmasından yana. Benim konuştuğum tıp insanları bunun büyük risk olduğunu söylüyor. Sokağa çıkma yasakları varken biz kucak kucağa antrenman yapıyoruz. Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?" dedi.

SÜREKLİ YASAKLAR VAR
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural şöyle devam etti: "Ben nasıl antrenman yapacağımı bilmiyorum. Hazırlanmak için özel maç yapmam lazım. Bence ligleri 20 takımlı yapabiliriz. ve 'den başka 18 takımlı lig yok. Bu ligler 38 hafta oynanabilir. Sürekli yasaklar var. Bizim oyuncularımız 'de kalıyor. Antrenmanlara nasıl gelecekler? Burada bir sürü prosedür halledilmeli. Sorunlar çözülmeli."

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  1. 08.05.2020
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