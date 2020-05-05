Tek şehir olur
Bursa’nın hocası İbrahim Üzülmez, “Kalan maçlar karantinaya alınacak tek şehirde bitsin. Deplasmana gitmek mümkün değil" yorumunu yaptı.
TFF 1. Lig'de 3. sırada yer alan Timsahlarda teknik direktör İbrahim Üzülmez, koronavirüs günlerinde futbolun nasıl başlayacağına yönelik düşüncelerini anlattı. Genç hoca "En doğru kararı devletimiz verecektir. Maçlar karantina bölgesinde tek bir şehirde oynanmalı. Oyuncular idmana gelecek, dönecek. Bir şey kapabilir mi endişesi olacak. Deplasmanlı oynanması mümkün değil" dedi.
TARAFTAR İÇİN OYNAYACAĞIZ
İbrahim Üzülmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce Çaykur Rize ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkardım. 3. şampiyonluğumu Bursaspor ile yaşamak isterim. Süper Lig'de başarılı olan bazı hocalar burada tutunamadı. 1. Lig zor bir lig. Bursa bir futbol camiası. Alt ligdeyiz ancak 25-30 bin taraftarın önünde oynuyoruz. Kalan 6 haftada statlara giremeyecek taraftarımız için de oynamalıyız.
- 5.5.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
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