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05 Mayıs 2020, Salı
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Tek şehir olur

Tek şehir olur

’nın hocası , “Kalan maçlar karantinaya alınacak tek şehirde bitsin. Deplasmana gitmek mümkün değil" yorumunu yaptı.

1. Lig'de 3. sırada yer alan Timsahlarda teknik direktör , koronavirüs günlerinde futbolun nasıl başlayacağına yönelik düşüncelerini anlattı. Genç hoca "En doğru kararı devletimiz verecektir. Maçlar karantina bölgesinde tek bir şehirde oynanmalı. Oyuncular idmana gelecek, dönecek. Bir şey kapabilir mi endişesi olacak. Deplasmanlı oynanması mümkün değil" dedi.

TARAFTAR İÇİN OYNAYACAĞIZ
İbrahim Üzülmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce ve 'ni 'e çıkardım. 3. şampiyonluğumu ile yaşamak isterim. Süper Lig'de başarılı olan bazı hocalar burada tutunamadı. 1. Lig zor bir lig. bir camiası. Alt ligdeyiz ancak 25-30 bin taraftarın önünde oynuyoruz. Kalan 6 haftada statlara giremeyecek taraftarımız için de oynamalıyız.

  1. 5.5.2020
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