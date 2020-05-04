Anıl Karaer: Hedefimiz geleceği kurtarmak

Bursaspor'un tecrübeli stoperi Anıl Karaer, BursadaBugün. com'da M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı "EvdeKal"anlara Futbol"a konuk oldu. 31 yaşındaki oyuncu, "Hata yapma lüksümüz yok. Sadece 6 hafta var. Futbolcu kendisinin yanı sıra ailesine yönelik de kaygılar taşıyor. Ama bizim işimiz, maç ve antrenman yapmak. Olabildiğince hazır hale gelip sahaya çıkacağız. Maddi sıkıntılara rağmen, takımın tecrübeli isimleri olarak ekonomik homurdanmalara izin vermiyoruz. Bizim tek düşüncemiz Bursaspor'u şampiyon yapmak ve kulübün geleceğini kurtarmak" ifadelerini kullandı.