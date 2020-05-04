Anıl Karaer: Hedefimiz geleceği kurtarmak
Bursaspor'un tecrübeli stoperi Anıl Karaer, BursadaBugün. com'da M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı "EvdeKal"anlara Futbol"a konuk oldu.
Bursaspor'un tecrübeli stoperi Anıl Karaer, BursadaBugün. com'da M.Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı "EvdeKal"anlara Futbol"a konuk oldu. 31 yaşındaki oyuncu, "Hata yapma lüksümüz yok. Sadece 6 hafta var. Futbolcu kendisinin yanı sıra ailesine yönelik de kaygılar taşıyor. Ama bizim işimiz, maç ve antrenman yapmak. Olabildiğince hazır hale gelip sahaya çıkacağız. Maddi sıkıntılara rağmen, takımın tecrübeli isimleri olarak ekonomik homurdanmalara izin vermiyoruz. Bizim tek düşüncemiz Bursaspor'u şampiyon yapmak ve kulübün geleceğini kurtarmak" ifadelerini kullandı.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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