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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Anıl Karaer: Hedefimiz geleceği kurtarmak

: Hedefimiz geleceği kurtarmak

Anıl Karaer: Hedefimiz geleceği kurtarmak

'un tecrübeli stoperi , . com'da M.Ali Ekmekçi ve 'nun yaptığı ""anlara "a konuk oldu.

'un tecrübeli stoperi , . com'da M.Ali Ekmekçi ve 'nun yaptığı ""anlara "a konuk oldu. 31 yaşındaki oyuncu, "Hata yapma lüksümüz yok. Sadece 6 hafta var. Futbolcu kendisinin yanı sıra ailesine yönelik de kaygılar taşıyor. Ama bizim işimiz, maç ve antrenman yapmak. Olabildiğince hazır hale gelip sahaya çıkacağız. Maddi sıkıntılara rağmen, takımın tecrübeli isimleri olarak ekonomik homurdanmalara izin vermiyoruz. Bizim tek düşüncemiz Bursaspor'u şampiyon yapmak ve kulübün geleceğini kurtarmak" ifadelerini kullandı.

  1. 4.5.2020
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