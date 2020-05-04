Murat Sancak: Lig devam etmeli
Murat Sancak, ligin geleceğiyle ilgili öneride bulundu: “Ligler ilk etapta seyircisiz olarak başlamalı. Süreç normale döndükten sonra da seyircili devam edilir. ‘Evde kal’ çağrıları yapılan taraftarlar için en iyisi bu olur”
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, liglerin seyircisiz şekilde yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptıkların video konferansa ilişkin konuşan Sancak, "Sayın Kasapoğlu, katılımcıların görüşlerini dinledi ve ara verilen liglerin yeniden başlaması konusunda Bilim Kurulu kararının beklenmesi gerektiği ifade etti. Kulüp yöneticilerinden bazıları liglerin başlaması gerektiğini, bazıları da bunun için henüz erken olduğunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.
11 KULÜPTEN DESTEK GELDİ
Toplantıda 11 kulüp yöneticisinin liglerin başlaması gerektiğini söylediğini belirten Sancak, "Bazıları da Kovid-19'un ortadan kalkmasının beklenmesi gerektiğini belirtti. 2. ve 3. lig temsilcileri ise gerekli tedbirleri almakta zorlanacaklarını, aranın uzatılması gerektiğini anlattı. İlk etapta seyircisiz olarak başlamalı. Süreç normale döndükten, virüs ortadan kaybolduktan sonra maçlara seyircili devam edilir. 'Evde kal' çağrıları yapılan taraftarlar için de iyi olacaktır. Maçları televizyondan takip edebilirler" dedi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Murat Sancak: Lig devam etmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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