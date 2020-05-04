Murat Sancak: Lig devam etmeli

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, liglerin seyircisiz şekilde yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptıkların video konferansa ilişkin konuşan Sancak, "Sayın Kasapoğlu, katılımcıların görüşlerini dinledi ve ara verilen liglerin yeniden başlaması konusunda Bilim Kurulu kararının beklenmesi gerektiği ifade etti. Kulüp yöneticilerinden bazıları liglerin başlaması gerektiğini, bazıları da bunun için henüz erken olduğunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.

11 KULÜPTEN DESTEK GELDİ

Toplantıda 11 kulüp yöneticisinin liglerin başlaması gerektiğini söylediğini belirten Sancak, "Bazıları da Kovid-19'un ortadan kalkmasının beklenmesi gerektiğini belirtti. 2. ve 3. lig temsilcileri ise gerekli tedbirleri almakta zorlanacaklarını, aranın uzatılması gerektiğini anlattı. İlk etapta seyircisiz olarak başlamalı. Süreç normale döndükten, virüs ortadan kaybolduktan sonra maçlara seyircili devam edilir. 'Evde kal' çağrıları yapılan taraftarlar için de iyi olacaktır. Maçları televizyondan takip edebilirler" dedi.