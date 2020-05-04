Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız

: Süreci futbolla atlatırız

Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız

Başkanı Ekmekçioğlu, sürecin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olacağını belirtti.

1. Lig ekiplerinden 'da Başkan , koronavirüs sürecinin devamıyla ilgili konuştu. 'nin koronavirüs ile mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti. "Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. , süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptıkları toplantı için ise şunları söyledi: "Kulüplerin ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri alındı. Zaman konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir.

ALTAY SAHADA

Altay'da oyuncular bugün tesislerde bir araya gelecek. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacak siyahbeyazlıların, koronavirüs testlerinin ardından önümüzdeki günlerde çalışmalara başlaması bekleniyor.

  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA