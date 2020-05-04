Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız
Altay Başkanı Ekmekçioğlu, sürecin psikolojik etkilerinin atlatılmasında futbolun iyi bir başlangıç olacağını belirtti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs sürecinin devamıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti. "Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptıkları toplantı için ise şunları söyledi: "Kulüplerin ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri alındı. Zaman konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir.
ALTAY SAHADA
Altay'da oyuncular bugün tesislerde bir araya gelecek. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacak siyahbeyazlıların, koronavirüs testlerinin ardından önümüzdeki günlerde çalışmalara başlaması bekleniyor.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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