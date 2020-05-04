Özgür Ekmekçioğlu: Süreci futbolla atlatırız

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs sürecinin devamıyla ilgili konuştu. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda Avrupa'ya ders verdiğini, liglerin oynanabileceğini göstererek yine bir ders verebileceğine inandığını kaydeden Ekmekçioğlu, bu süreçte futbolun halk üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da göz önünde tutmak gerektiğine dikkati çekti. "Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Futbol, süreci atlatmak için iyi bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullanan Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla yaptıkları toplantı için ise şunları söyledi: "Kulüplerin ligleri başlatma konusunda alacakları karar durumunda nasıl oynayabileceğimiz önerileri alındı. Zaman konuşulmadı. Süreç önümüzdeki hafta netleşir.

ALTAY SAHADA

Altay'da oyuncular bugün tesislerde bir araya gelecek. Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacak siyahbeyazlıların, koronavirüs testlerinin ardından önümüzdeki günlerde çalışmalara başlaması bekleniyor.