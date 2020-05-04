Mesut Çaytemel: Bu şehir bizden kupa bekliyor

Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel, şampiyonluk kupasını şehre getirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Uzun süredir evden çalıştıklarını hatırlatan 36 yaşındaki sol bek, "Sanırım bu hafta karar gelecek. Biz de o karara göre sahaya döneceğiz. Sağlıklı bir ortamda futbol oynamayı isteriz. Şampiyonluğu gerçekten hem şehir hem takım olarak çok istiyoruz. Umarım lig tamamlanır da şampiyonluğu bu şehre getiririz. Çünkü gerçekten iyi bir takıma, teknik heyete ve taraftara sahibiz" diye konuştu.