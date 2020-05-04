Mesut Çaytemel: Bu şehir bizden kupa bekliyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Mesut Çaytemel: Bu şehir bizden kupa bekliyor

: Bu şehir bizden kupa bekliyor

Mesut Çaytemel: Bu şehir bizden kupa bekliyor

’ın kaptanı Mesut, “Lig başlarsa şampiyonluğu bu şehre getireceğiz” dedi.

Hatayspor kaptanı , şampiyonluk kupasını şehre getirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Uzun süredir evden çalıştıklarını hatırlatan 36 yaşındaki sol bek, "Sanırım bu hafta karar gelecek. Biz de o karara göre sahaya döneceğiz. Sağlıklı bir ortamda futbol oynamayı isteriz. Şampiyonluğu gerçekten hem şehir hem takım olarak çok istiyoruz. Umarım lig tamamlanır da şampiyonluğu bu şehre getiririz. Çünkü gerçekten iyi bir takıma, teknik heyete ve taraftara sahibiz" diye konuştu.

  1. 4.5.2020
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