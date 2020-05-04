Mesut Çaytemel: Bu şehir bizden kupa bekliyor
Hatay’ın kaptanı Mesut, “Lig başlarsa şampiyonluğu bu şehre getireceğiz” dedi.
Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel, şampiyonluk kupasını şehre getirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Uzun süredir evden çalıştıklarını hatırlatan 36 yaşındaki sol bek, "Sanırım bu hafta karar gelecek. Biz de o karara göre sahaya döneceğiz. Sağlıklı bir ortamda futbol oynamayı isteriz. Şampiyonluğu gerçekten hem şehir hem takım olarak çok istiyoruz. Umarım lig tamamlanır da şampiyonluğu bu şehre getiririz. Çünkü gerçekten iyi bir takıma, teknik heyete ve taraftara sahibiz" diye konuştu.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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