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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Yüksel Yıldırım: Herkes göbeğinden konuşuyor

: göbeğinden konuşuyor

Yüksel Yıldırım: Herkes göbeğinden konuşuyor

Başkanı , “Toplantıda karar alınmadı. göbeğinden konuşuyor. Her türlü şampiyon olacağız” ifadesiyle sert çıktı.

Başkanı , alt liglerin bir araya geldiği toplantıdan karar çıkmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden taraftarın sorusunu cevaplayan Yıldırım, "Hiçbir karar çıkmadı. göbeğinden konuşuyor. Gerçek kararlar bu ay içinde resmi olarak ve Bakanlık tarafından açıklanacak. Bekleyip göreceğiz. Ama her türlü Allah'ın izniyle şampiyon olacağız veya ilan edileceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, virüs sonrasında Türk sporunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yeni kurmakta olduğumuz Akademisi ile örnek kulüp olup destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

  1. 4.5.2020
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