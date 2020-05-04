Yüksel Yıldırım: Herkes göbeğinden konuşuyor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Toplantıda karar alınmadı. Herkes göbeğinden konuşuyor. Her türlü şampiyon olacağız” ifadesiyle sert çıktı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, alt liglerin bir araya geldiği toplantıdan karar çıkmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden taraftarın sorusunu cevaplayan Yıldırım, "Hiçbir karar çıkmadı. Herkes göbeğinden konuşuyor. Gerçek kararlar bu ay içinde resmi olarak TFF ve Bakanlık tarafından açıklanacak. Bekleyip göreceğiz. Ama her türlü Allah'ın izniyle şampiyon olacağız veya ilan edileceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, virüs sonrasında Türk sporunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yeni kurmakta olduğumuz Futbol Akademisi ile örnek kulüp olup destek vereceklerini de sözlerine ekledi.
- 4.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yüksel Yıldırım: Herkes göbeğinden konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.