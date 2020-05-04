Yüksel Yıldırım: Herkes göbeğinden konuşuyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, alt liglerin bir araya geldiği toplantıdan karar çıkmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden taraftarın sorusunu cevaplayan Yıldırım, "Hiçbir karar çıkmadı. Herkes göbeğinden konuşuyor. Gerçek kararlar bu ay içinde resmi olarak TFF ve Bakanlık tarafından açıklanacak. Bekleyip göreceğiz. Ama her türlü Allah'ın izniyle şampiyon olacağız veya ilan edileceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, virüs sonrasında Türk sporunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yeni kurmakta olduğumuz Futbol Akademisi ile örnek kulüp olup destek vereceklerini de sözlerine ekledi.