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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Şimşek beklemede

Şimşek beklemede

, liglerin devam etmesini istediklerini söyledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, liglerin devam etmesini istediklerini söyledi. Düşen ve çıkan arasındaki adaletin bu şekilde sağlanacağını belirten Şimşek, "Kararı bekliyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan sezonu tamamlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 4.5.2020
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