Şimşek beklemede
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, liglerin devam etmesini istediklerini söyledi.
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, liglerin devam etmesini istediklerini söyledi. Düşen ve çıkan arasındaki adaletin bu şekilde sağlanacağını belirten Şimşek, "Kararı bekliyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan sezonu tamamlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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