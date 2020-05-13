Erzurumsporlu futbolculardan TFF'ye tepki!

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara başlayan BB Erzurumspor, dün akşam saatlerinde, ikinci test sonuçlarından 4'ü futbolcu 11'inin pozitif olduğunu duyurdu. BB Erzurumsporlu futbolcular ise Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulunun, TFF Sağlık Kurulu ile görüştüğünü ve Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.

"HELAL OLSUN"

Erzurumsporlu Yusuf Acer, tesislerde bulunan ambulans ve sağlık ekiplerinin fotoğrafını paylaşırken "Sözün bittiği yer" ifadelerini kullandı. Takımın futbolcularından Ömer Şişmanoğlu da benzer bir paylaşım yaparak "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten. Şu anda 11 kişi pozitif ve birkaç gün içinde haber gelir 20 kişi net!" dedi.

Futbolculardan Hasan Ayaroğlu ise tesislerden bir video paylaşarak "Bu ortamda maçlara devam edebileceğimizi düşünüyor musunuz gerçekten?" ifadelerini kullandı.