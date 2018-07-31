Mossoro sırada – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Mossoro sırada

    Mossoro sırada

    Brezilyalı Lima’yı alan , ’in sambacısına da göz dikti.

    , Portekiz'de Estoril'den transferi Allano Lima için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ali Ay, bir müjdesi daha verdi. Ay, Lima'yı 2 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Başkan Ay, 'den Brezilyalı Mossoro için de Başkan 'dan söz aldığını söyleyerek, müjde verdi. Bu arada ve 'ın sözleşmelerinin yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.

    1. 31.7.2018
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