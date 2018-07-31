Mossoro sırada
Brezilyalı Lima’yı alan Bursa, Başakşehir’in sambacısına da göz dikti.
Bursaspor, Portekiz'de Estoril'den transferi Allano Lima için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ali Ay, bir transfer müjdesi daha verdi. Ay, Lima'yı 2 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Başkan Ay, Başakşehir'den Brezilyalı Mossoro için de Başkan Göksel Gümüşdağ'dan söz aldığını söyleyerek, müjde verdi. Bu arada Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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