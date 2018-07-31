Mossoro sırada

Bursaspor, Portekiz'de Estoril'den transferi Allano Lima için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Ali Ay, bir transfer müjdesi daha verdi. Ay, Lima'yı 2 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Başkan Ay, Başakşehir'den Brezilyalı Mossoro için de Başkan Göksel Gümüşdağ'dan söz aldığını söyleyerek, müjde verdi. Bu arada Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.