Ivko Gançev: Batalla ile çalıştığım için çok şanslıyım
Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçını, hem taraftarları hem de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek takım kaptanı Pablo Martin Batalla için kazanmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Gançev, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon Bursa'da yeşil-beyazlı taraftarlar önünde son maça çıktıklarını belirterek, "'Hem taraftarımız hem de Batalla için sahadan güzel bir sonuçla ayrılalım istedik ama olmadı, üzgünüz.'' dedi.
Bir gazetecinin, ''Sezon sonunda Batalla Bursa'dan ayrılacak. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Gançev, şu yanıtı verdi:
''Batalla'yı bence konuşmaya gerek yok. Bambaşka bir insan ve futbolcu. Tüm genç oyuncuların onu örnek alması lazım. Çok zor yetişir. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Furkan Soyalp'in de son dönemde yükselişi Batalla ile oynadığı için. Batalla çok özel biri.''
- 13.5.2018 19:15
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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