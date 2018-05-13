Ivko Gançev: Batalla ile çalıştığım için çok şanslıyım

Gançev, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon Bursa'da yeşil-beyazlı taraftarlar önünde son maça çıktıklarını belirterek, "'Hem taraftarımız hem de Batalla için sahadan güzel bir sonuçla ayrılalım istedik ama olmadı, üzgünüz.'' dedi.

Bir gazetecinin, ''Sezon sonunda Batalla Bursa'dan ayrılacak. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Gançev, şu yanıtı verdi:

''Batalla'yı bence konuşmaya gerek yok. Bambaşka bir insan ve futbolcu. Tüm genç oyuncuların onu örnek alması lazım. Çok zor yetişir. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Furkan Soyalp'in de son dönemde yükselişi Batalla ile oynadığı için. Batalla çok özel biri.''