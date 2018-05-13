Ivko Gançev: Batalla ile çalıştığım için çok şanslıyım – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Ivko Gançev: Batalla ile çalıştığım için çok şanslıyım

    Ivko Gançev: Batalla ile çalıştığım için çok şanslıyım

    Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, 'in 33. haftasında sahalarında 3-1 mağlup oldukları maçını, hem taraftarları hem de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek takım kaptanı için kazanmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

    Gançev, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon Bursa'da yeşil-beyazlı taraftarlar önünde son maça çıktıklarını belirterek, "'Hem taraftarımız hem de Batalla için sahadan güzel bir sonuçla ayrılalım istedik ama olmadı, üzgünüz.'' dedi.

    Bir gazetecinin, ''Sezon sonunda Batalla Bursa'dan ayrılacak. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Gançev, şu yanıtı verdi:

    ''Batalla'yı bence konuşmaya gerek yok. Bambaşka bir insan ve futbolcu. Tüm genç oyuncuların onu örnek alması lazım. Çok zor yetişir. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. 'in de son dönemde yükselişi Batalla ile oynadığı için. Batalla çok özel biri.''

    1. 13.5.2018 19:15
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