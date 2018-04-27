Bursaspor finale hazır! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    finale hazır!

    Bursaspor finale hazır!

    Ateş hattını yakından ilgilendiren nefes kesecek mücadele öncesi yeşil-beyazlılarda moraller yerinde. Futbolcular, seyirci rekoru kırılması beklenen maçta camiaya zafer sözü verdi

    , kritik maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 36 puanla ateş hattının sıcaklığını yakından hisseden Timsah, 32 puanlı 'yı eli boş gönderip rahat bir nefes almak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde moralli bir şekilde çalışmalarına devam eden Bursa'da futbolcular, seyirci rekoru kırılması beklenen sezon finali gibi maçta camiaya zafer sözü verdiler. "Takımı bu duruma biz getirdik. Çıkartacak olan da bizleriz. Taraftarımız bize güvensin, destek olsun. Onların desteğiyle Konya maçından zaferle ayrılacağız" diye taraftarlara çağrıda bulundular. Öte yandan Bursa'da kasık sakatlığı bulunan 29 yaşındaki Hollandalı forvet Joshua John, ameliyat oldu ve sezonu kapattı.
    1. 27.4.2018
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