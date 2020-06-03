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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Tartışılan ceza

Tartışılan ceza

, attığı gol sonrası " için adalet" yazılı tişörtü gösteren 'e kınama cezası verdi.

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası " için adalet" yazılı tişörtü gösteren 'e kınama cezası verdi. Hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu. , George Floyd'un öldürülmesine tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için çağrıda bulunmuştu.

  1. 3.6.2020
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