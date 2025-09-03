Bodrum FK'ya piyango vurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Kerem Aktürkoğlu'ndan kasasını doldurmaya devam ediyor. Kerem, Benfica'dan Fenerbahçe'ye 22.5 milyon euro bonservisle transfer olurken, Bodrum'a 113 bin euro UEFA Dayanışma payı kazandırdı. Galatasaray, Kerem'i 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya satarken, Bodrum FK bu transferden 60 bin euro UEFA Dayanışma Bedeli kazanmıştı
