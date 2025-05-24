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Son maça taşayacağız
Kayserispor'la yarın deplasmanda final gibi bir maça çıkacak olan düşme hattındaki Bodrum FK'de teknik direktör Morais, umut dağıttı. Kritik bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Morais, "Artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, oraya gidip kazanıp ondan sonra ihtimalimizi son maça taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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