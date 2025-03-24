Morais farkı

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK'da Portekizli hoca Jose Morais'in performansı gözlerden kaçmıyor. Yeşil-beyazlı takımda 7 resmi maça çıkan Morais, hiç kaybetmedi ve 2.43'lük puan ortalaması yakaladı. Bodrum FK, bu dönemde tarihinin en başarılı süreçlerinden birini yaşamaya başladı.

EN İYİ BAŞLANGICI

Ligde 28 Mart'ta Fenerbahçe ile önemli bir sınava çıkacak yeşil-beyazlılar, kupada ise çeyrek finalde Trabzonspor'la 2 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak. Arka arkaya iki kritik maça çıkacak olan Morais'li Bodrum FK, son 7 resmi maçta 5 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı. Kupa ve ligde rakip filelerle toplamda 6 gol kaydederken kalesinde hiç gol görmedi. Jose Morais de hocalık kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

MOURINHO İLE KARDEŞ GİBİYİZ

Jose Morais, vatandaşı Jose Mourinho'ya çok saygı duyduğunu belirtti. Portekizli hoca, "Mourinho'ya minnettarım. Verdiği şansla çalışma imkanı buldum. Mourinho her zaman benim kalbimde, biz aslında kardeş gibiyiz. Cuma günü sonuç ne olursa olsun böyle olacak" dedi.