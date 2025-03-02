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Haberler Bodrum FK Bodrum fırsat tepti

Bodrum fırsat tepti

Düşme hattındaki Bodrum FK, sonuncu Adana Demir'le berabere kaldı. 2 golü iptal edilen Ege ekibi, düşme hattından çıkma fırsatını kullanamadı

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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Bodrum fırsat tepti

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıkışa geçen Bodrum FK, -2 puanla dibe demir atan Adana Demirspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Ege ekibinin attığı 2 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Rakibini yenmesi durumunda düşme hattından çıkacak olan yeşil-beyazlılar, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve önemli bir fırsatı kullanamadı. Bodrum ekibinin yenilmezlik serisi 4 maça çıkarken, ligde kalma umutlarını her feçen hafta yitiren Demirspor ise evinde üst üste ikinci beraberliğini aldı.

VEDAT KORKUTTU

Bodrum FK karşılaşmasında ensesine aldığı darbeyle bayılan Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaleci Vedat Karakuş'un bilincinin açık olduğu ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

3 PUANI KAÇIRDIK

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Portekizli teknik adam, "Maçın başından itibaren 7-8 pozisyon yakaladık, 2 de ofsayttan verilmeyen golümüz vardı. Bir kazanan olsaydı bu biz olurduk" dedi.

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