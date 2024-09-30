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Haberler Bodrum FK

Bodrum FK güle oynaya

Bodrumspor, evinde Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Bodrum FK güle oynaya

Süper Lig'in 7. haftasında Bodrumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Bodrumspor, ilk yarıyı George Puşcaş'ın 13. dakikada attığı golle önde kapattı. Taulant Seferi, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor, 60. dakikada Andrew Gravillon'un attığı gole farkı 1'e indirip umutlandı. Taulant Seferi, 80. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak George Puşcaş, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum FK - Adana D.S. maçını takip etti.

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