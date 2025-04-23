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Bir turdan ötesi
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 27 Nisan-4 Mayıs arasında düzenlenecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemine dikkat çekti. Müftüoğlu, "Tur 60 yıl önce Marmara turuyken, bugün tüm dünyadaki profesyonellerin yarıştığı büyük bir organizasyon halini aldı. Bir turdan daha ötesi çünkü bisiklet kültürünün ülkemizde büyümesi ve tanıtımını da kapsıyor" diye konuştu.
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