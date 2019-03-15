Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma geçildi

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 55'incisi için geri sayım başladı.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl alışık oldukları Akdeniz ve Ege bölgelerinde değil, Marmara'da pedal çevirecek.

Turun güzergahında bu yıl önemli değişikliklere gidilse de organizasyon, ilk rotasına benzer şekilde koşulacak.

"Marmara Turu" adıyla 1963 yılında başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve 1966'da ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55. yılında ilk güzergahına yakın "nostaljik" bir parkurda düzenlenecek.

Üçüncü kez Dünya Turu takviminde gerçekleştirilecek yarışta bisikletçiler, İstanbul'dan yola çıkacak.

Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, Bursa, Kartepe ve Sakarya istikametini takip edecek sporcular, finişi İstanbul'da görecek.

Dünyanın en iyi ekiplerinin mücadele edeceği 6 etaptan oluşan turda bisikletçiler, bin 20 kilometre pedal çevirecek.

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı TUR 2019'un etapları şöyle:

1. etap: İstanbul-Tekirdağ (165 kilometre)

2. etap: Tekirdağ-Eceabat (180 kilometre)

3. etap: Çanakkale-Edremit (155 kilometre)

4. etap: Balıkesir-Bursa (185 kilometre)

5. etap: Bursa-Kartepe (170 kilometre)

6. etap: Sakarya-İstanbul (165 kilometre)

"Turu, Türkiye'nin her yerine taşımayı amaçlıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın yine Dünya Turu takviminde koşulacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Turu'nu, Türkiye'nin her bölgesine taşımayı amaçladıklarını belirten Küçükbakırcı, bu kapsamda bu yılki yarışın parkurunda değişikliklere gittiklerini söyledi.

Vatandaşların çağrısına kayıtsız kalamadıklarını dile getiren Küçükbakırcı, "Her gittiğimiz ilde 'Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Neden bizim ilimiz turda yer almıyor?' söylemine maruz kalıyoruz. Biz de bunlara pozitif yaklaştık. Bu yıl tur Marmara'da düzenlenecek. Turu her yıl farklı rotada planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, turun ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacağını hatırlatarak, "Geçmişte benim de katıldığım, uzun yıllar koştuğum bir parkur. Parkur bisiklet için son derece elverişli. Çok daha mücadeleci bir yarış olacak. Yarışa katılacak takımlar zaten en üst seviyedeki ekipler. Milli takımımız da Cumhurbaşkanlığı Turu'nun hazırlıklarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Külliye'nin önünde bitirmeyi hedefliyoruz"

Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu gelecek yıl Karadeniz Bölgesi'nde düzenlemeyi amaçladıklarını açıkladı.

Turun startını Gürcistan'ın Batum kentinden vermeyi planladıklarını söyleyen Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Fransa Bisiklet Turu, farklı ülkelerden start alıyor. Biz de eğer izin alabilirsek ve gerekli şartlar oluşursa seneye Batum'dan başlamayı amaçlıyoruz. Turu gelecek yıl Batum'dan başlatıp Karadeniz Bölgesi'nden geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde bitecek şekilde organize etmeyi hedefliyoruz. Karadeniz'imiz zaten çok güzel. Daha sonraki yıllarda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde de turu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Küçükbakırcı, turun Türkiye'nin tanıtımındaki rolüne işaret ederek, "Geçen yıl televizyon yayınlarıyla dünyada 700 milyon konuta girdik. Ortalama üç kişi kabul edersek, 2 milyar 100 milyon insana ulaştık. Tur, Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya ulaştırıyor. Bisiklet sporu sağlığın yanı sıra turizme, dolayısıyla ekonomiye de önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.