Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin adresi oldu
08 Mart 2019, Cuma
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öğrencilerin adresi oldu

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin adresi oldu

okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisini ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ilk olarak Sorumlusu Yılmaz Kalk'tan bilgiler aldı. Daha sonra vadi içerisinde bisiklete binme fırsatı yakaladılar. Yılmaz Kalk, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni okul ziyaretlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı.

  1. 08.03.2019
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