Süper Lig’e geri döneceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Kulübün saygınlığı için oynamamız, kazanmamız lazım. İlk hedefimiz Süper Lig'e dönmek" dedi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Kulübün saygınlığı için oynamamız, kazanmamız lazım. İlk hedefimiz Süper Lig'e dönmek" dedi. Takımda çok sayıda tecrübeli oyuncu olduğunu belirten Sırp çalıştırıcı, "Tecrübeli oyuncularla oynamak iyi bir şey. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yüzden ful enerji ve ful motivasyonla hırslı bir sezon bekliyorum" diye konuştu.