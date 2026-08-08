Mboula ısrarı

Yeni sezona iddialı hazırlanan Bursaspor, şu ana kadar 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar stoper takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Timsah, geçen sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Metz'de forması giyen 23 yaşındaki Gabonlu savunma oyuncusu Michel Mboula'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınından L'equipe'in haberine göre; Başkan Enes Çelik yönetimi, Mboula için yeni bir teklif yaptığı Fransız ekibinin yetkililerinden haber beklediği kaydedildi. Metz ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Gabonlu savunmacı geride bıraktığımız sezon 16 maçta forma giydi.

10 NUMARA HENRIQUE'NİN

Bursaspor'da 2026-2027 sezonu öncesi forma numaraları açıklandı. Açıklanan listeye göre kaleci Anıl Atağ 1 numaralı formayı giyecek. Takım kaptanlarından Ertuğrul Ersoy 4, Juergen Elitim 6, Halil Akbunar 7, Soner Aydoğdu 8, Emir Kaan Gültekin 9 ve Lincoln Henrique 10 numaralı formayla mücadele edecek. Yeni transferlerden Kelechi Iheanacho 14, Toral Bayramov 27, Lewis Baker 42 ve Amine Boutrah 73 numaralı formayı tercih etti. Öte yandan, Listede Vakıfköy Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcular da yer aldı.