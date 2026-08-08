CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kaybetmemek bizim için değerli

Kaybetmemek bizim için değerli

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz umutlu konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Kaybetmemek bizim için değerli
Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz umutlu konuştu. İlk maça çıkacakları Antalyaspor'un güçlü bir camiaya ve deneyimli teknik direktör Bülent Korkmaz'a sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Süper Lig seviyesinde bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Elbette hedefimiz galibiyet olacak ancak lige kaybetmeden başlamak da bizim için değerli" dedi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan savunmaya gençlik aşısı!
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası!
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
Mekke Anlaşması'na bir de böyle bakın! Erbakan'ın hayali, Cumhur'un vizyonu: İslam NATO'suna Başkan Erdoğan mührü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? 14:23
Salah hazırlık maçında oynayacak mı? Salah hazırlık maçında oynayacak mı? 13:50
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... 13:48
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 13:27
Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı 13:27
Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! 13:24
Daha Eski
Milli sporcudan altın madalya başarısı! Milli sporcudan altın madalya başarısı! 11:53
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? 11:45
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni 11:38
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! 11:27
F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! 10:43
G.Saray'dan transferde çifte hamle! G.Saray'dan transferde çifte hamle! 10:32