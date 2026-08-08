Kaybetmemek bizim için değerli

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz umutlu konuştu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz umutlu konuştu. İlk maça çıkacakları Antalyaspor'un güçlü bir camiaya ve deneyimli teknik direktör Bülent Korkmaz'a sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Süper Lig seviyesinde bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Elbette hedefimiz galibiyet olacak ancak lige kaybetmeden başlamak da bizim için değerli" dedi.