Diagne harekatı

Antalyaspor yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Antalyaspor yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekibin, geçtiğimiz sezon Amedspor formasıyla TFF 1. Lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne ile görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. 34 yaşındaki Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon Amedspor forması ile 36 karşılaşmada 29 gol atıp 7'de asist katkısı yaptı.