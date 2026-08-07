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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig’de perde açılıyor

1. Lig’de perde açılıyor

Trendyol 1. Lig’de yeni sezon tek maçla başlayacak. Boluspor bu akşam saat 21.30’da kendi sahasında Manisa FK’yı konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
1. Lig’de perde açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu bu akşam başlayacak. Açılış mücadelesinde Boluspor saat 21.30'da Manisa FK'yı konuk edecek. İlk haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: Bugün: 21.30 Bolu- Manisa FK: Alpaslan Şen, Yarın: 17.00 Bandırmaİstanbul: Berkay Erdemir, 19.00 Ümraniye-Mardin 1969: Burak Demirkıran, Sivas-Esenler Erok: Ömer Güldibi, 21.30 Antalya-Keçiörengücü: Melih Aldemir, Pazar: 19.00 Iğdır FK-F.Karagümrük: Davut Çelik, Sarıyer-Muğla: Melek Dakan, 21.30 Van-Kayseri: Direnç Tonusluoğlu, Bodrum FK-Bursa: Yiğit Arslan, Pazartesi: 21.30 Pendik- Batman Petrol: Muhammet Metoğlu.

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