1. Lig’de perde açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu bu akşam başlayacak. Açılış mücadelesinde Boluspor saat 21.30'da Manisa FK'yı konuk edecek. İlk haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: Bugün: 21.30 Bolu- Manisa FK: Alpaslan Şen, Yarın: 17.00 Bandırmaİstanbul: Berkay Erdemir, 19.00 Ümraniye-Mardin 1969: Burak Demirkıran, Sivas-Esenler Erok: Ömer Güldibi, 21.30 Antalya-Keçiörengücü: Melih Aldemir, Pazar: 19.00 Iğdır FK-F.Karagümrük: Davut Çelik, Sarıyer-Muğla: Melek Dakan, 21.30 Van-Kayseri: Direnç Tonusluoğlu, Bodrum FK-Bursa: Yiğit Arslan, Pazartesi: 21.30 Pendik- Batman Petrol: Muhammet Metoğlu.