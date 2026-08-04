Sarıyer’de Aboubakar iddiası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Beşiktaş ve Hatayspor formalarını da giyen yıldız santrfor Vincent Aboubakar ile ilgileniyor. Africafoot'ta yer alan habere göre, son olarak Azerbaycan temsilcisi Neftçi'de forma giyen 34 yaşındaki Kamerunlu forvet, mavi-beyazlıların transfer listesine girdi. Porto, Beşiktaş ve Hatayspor kariyerinin ardından Neftçi'de geçirdiği sezonda 9 gol ve 1 asist üreten Aboubakar, İstanbul'a dönmeye sıcak bakıyor.