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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Nteka atağı

Nteka atağı

Yeşil-beyazlılar, Rayo Vallecano’da forma giyen Randy Nteka’yı gündemine aldı. Timsah’ın Angolalı 10 numara için İspanyol ekibine teklif yaptığı öne sürüldü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Nteka atağı

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursaspor, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürmeye devam ediyor. Orta sahaya maestro arayışındaki yeşil beyazlılar rotasını La Liga'ya (İspanya Ligi) çevirdi. Timsah'ın İspanyol ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Randy Nteka'yı gündemine aldığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetiminin Angolalı 10 numara için Rayo Vallecano'ya teklif yaptığı aktarıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ DE PEŞİNDE

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Rayo Vallecano'dan ayrılmak ve futbol kariyerine bir başka takımda devam etmek istediği belirtildi. İspanyol kulübünün ise oyuncuyu satmayı düşünmediği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin de Randy Nteka için La Liga temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunan Angolalı futbolcu, 2021 yılında CF Fuenlabrada'dan 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

3 KEZ AĞLARI SALLADI

Randy Nteka, geçen sezon La Liga (İspanya Ligi) 13, Konferans Ligi elemelerinde 2, Kral Kupası'nda 1 olmak üzere 16 müsabakada toplam 550 dakika forma şansı buldu. Angolalı 10 numara, La Liga'da 3 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli orta saha, Rayo Vallecano kariyeri boyunca ise 115 karşılaşmada 11 gol atarken, 3 de asist yaptı.

TİMSAH AÇILIŞI PAZAR GÜNÜ YAPIYOR

Bursaspor'un zorlu lig maratonu 9 Ağustos Pazar günü başlıyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yeşil beyazlı takım, saat 21.30'da Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni transferleri ile güçlenen ve 40 bine yakın kombine satan Timsah, açılışı galibiyetle yaparak taraftarlarını güldürmek istiyor.

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