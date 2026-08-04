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Haberler TFF 1.Lig Kayseri’den 2 imza

Kayseri’den 2 imza

Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna 2 yeni yabancı ismi dahil etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Kayseri’den 2 imza

Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna 2 yeni yabancı ismi dahil etti. Sarı- kırmızılılar, geride kalan sezon Amedspor forması ile şampiyonluk yaşayan Florent Hasani ve Daniel Moreno ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncu bugün Kayseri'ye gelerek, önce sağlık kontrolünden geçip ardından anlaşmaya varacak. Hem Florent Hasani hem de Daniel Moreno, 2026-2027 sezonunda Kayserispor forması ile mücadele edecekler. Kosova uyruklu Florent Hassani geçen sezon Amedspor forması altında 19 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilerken, Kolombiyalı Moreno ise 38 maçta 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Geçtiğimiz sezon Amedspor forması giyen Daniel Moreno 4 gol, 4 asist; Florent Hasani ise 10 gol, 5 asistlik katkı yaptı.

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