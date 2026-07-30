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Haberler TFF 1.Lig Adem Eren Kabak Mardinspor’da

Adem Eren Kabak Mardinspor’da

Mardinspor, son olarak Erzurumspor forması giyen ön libero Adem Eren Kabak ile anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Adem Eren Kabak Mardinspor’da

Mardinspor, son olarak Erzurumspor forması giyen ön libero Adem Eren Kabak ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Adanaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Bucaspor, Şanlıurfaspor ve Erzurumspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 16 gol ve 9 asist üreten Kabak, Mardinspor'un orta saha hattına önemli bir takviye olacak.

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