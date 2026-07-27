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Haberler TFF 1.Lig Emre Bodrum'da

Emre Bodrum'da

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bodrum FK, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeşil beyazlılar, Başakşehir forması giyen 25 yaşındaki sol bek Emre Kaplan'ı renklerine kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Emre Bodrum'da

Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi planlayan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren TFF 1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, önemli bir hamle daha yaptı. Yeşil beyazlı kulüp, Süper Lig temsilcisi Başakşehir FK'da forma giyen Emre Kaplan'ı bonservisiyle birlikte renklerine bağladı. MKE Ankaragücü altyapısında futbola başlayan ve ana mevkii sol bek olan 25 yaşındaki futbolcu, stoper ve sol kanatta da görev alabiliyor. Başakşehir FK piyasa değeri 450 bin euro olan Emre'yi sürekli 1'inci Lig ekiplerine kiraladı.

30 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Bodrum FK'nın 2020- 2021 sezonunda İstanbul ekibinden kiraladığı deneyimli sol bek, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor'da da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Ümraniyespor'da 30 karşılaşmada toplam 2 bin 436 dakika süre alan Emre Kaplan, 2 kez gol sevinci yaşadı. Bodrum FK yönetimi, kulübü yakından tanıyan ve yeniden yeşil beyazlı formayı giyecek olan Emre Kaplan'ın takıma önemli katkılar yapacağına inanıyor. Deneyimli sol bekin yeniden Bodrum FK forması giyecek olması nedeniyle heyecanlı olduğu belirtildi.

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