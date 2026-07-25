Felix Afena Gyan Iğdır’da

Trendyol 1. Lig ekkiplerinden Iğdır FK, Ganalı sol açık Felix Afena-Gyan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Amed Sportif'te oynayan 23 yaşındaki hücumcu; Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisinde, geçtiğmiz sezon 36 maçta 5 gol attı 6 da asist yaptı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekkiplerinden Iğdır FK, Ganalı sol açık Felix Afena-Gyan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Amed Sportif'te oynayan 23 yaşındaki hücumcu; Süper Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisinde, geçtiğmiz sezon 36 maçta 5 gol attı 6 da asist yaptı.