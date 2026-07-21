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Haberler TFF 1.Lig Eyüp: Güzel ortam var

Eyüp: Güzel ortam var

1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Eyüp Akcan, yeni sezon öncesi kamp döneminin yoğun ve yorucu geçtiğini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Eyüp: Güzel ortam var
24 yaşındaki futbolcu, "Yeni arkadaşlar takımımıza katıldı, onlarla kaynaşıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İyi bir sezon geçirmek istiyorum. Oynamak ve takımımıza şampiyonluk yaşatmayı hedefliyorum. Taraftarımızı anlatmanın tarifi yok. Geçen yıl ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sene de bırakmayacaklarına eminiz" diye konuştu.
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