Tanque kapışması

Antalyaspor'un daha önce prensip anlaşmasına vardığı Bandırmasporlu Douglas Tanque için Iğdır FK devreye girdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Antalyaspor'un daha önce prensip anlaşmasına vardığı Bandırmasporlu Douglas Tanque için Iğdır FK devreye girdi. Doğu Anadolu ekibi, oyuncuya Antalyaspor'dan daha iyi bir maaş teklifinde bulundu ve transferde avantajlı konuma geçti. Douglas Tanque, 2025/26 sezonunda 28 resmi maça çıktı. 2168 dakika süre alan 32 yaşındaki santrfor, 12 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa da asist yaptı.