Hedef Süper Lig

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "İlk hedefimiz Bodrum Futbol Kulübü'nü yeniden Süper Lig'e taşımak. Asıl hedefimiz ise Süper Lig'de kalıcı olan, mali disiplini güçlü, altyapısından oyuncu yetiştiren, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve her sezon hedef büyüten bir kulüp oluşturmak. Önümüzdeki üç yılı yeniden yapılanma, güçlenme ve sürdürülebilir başarı dönemi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "İlk hedefimiz Bodrum Futbol Kulübü'nü yeniden Süper Lig'e taşımak. Asıl hedefimiz ise Süper Lig'de kalıcı olan, mali disiplini güçlü, altyapısından oyuncu yetiştiren, kurumsal yapısıyla örnek gösterilen ve her sezon hedef büyüten bir kulüp oluşturmak. Önümüzdeki üç yılı yeniden yapılanma, güçlenme ve sürdürülebilir başarı dönemi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.