Rekor kombine

Geçen hafta sahasında Somaspor'u 5-1 yenerek bitime 1 hafta kala Trendyol 1. Lig'e adını yazdıran Bursaspor, vakit kaybetmeden Trendyol Süper Lig'e yükselmek için de kolları sıvadı. Timsahlar'da tarihi bir olay yaşandı ve kombine biletler 1 günde tükendi. Kombineler çıkar çıkmaz adeta kapışıldı ve 10 saat gibi kısa bir sürede toplam 39 bin kombine satıldı. Buna göre Bursaspor; stadyum kapasitesi 43 bin 361 seyirci olan mabedinde, yeni sezonda da kapalı gişe oynayacak

İLK GÜN 19 BİN 630 KOMBİNE

Kombine rekoru kıran yeşil-beyazlılarda kulüpten de "Önümüzdeki sezon kapalı gişeyiz! 39.000 Kombine satıldı... Teşekkürler Büyük Bursaspor Taraftarı" paylaşımı yapıldı. Bursaspor, 30 Mart Pazartesi günü başlayan 2026-2027 sezonu için yenilenen kombine bilet sayısını 17 Nisan'da 19 bin 630 olarak açıklamıştı. Böylece ilk günden 19 bin 630 kombine bilet daha satıldı ve yeni sezon için toplam 39 bin kombine sayısına ulaşıldı.