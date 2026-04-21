Erzurum destanı

Dadaşlar, Süper Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantiledi. Ligin bitimine 2 hafta kala rekor kırdı ve Başakşehir ile Samsunspor’un 78 puanlık rekorunu geride bıraktı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Erzurumspor, transfer yasağına rağmen iki sezon Trendyol 1. Lig'de kalarak Süper Lig'e yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, 2017-2018'de play-off, 2019-2020'de ise direkt Süper Lig'e çıkmış ancak bir sezon sonra tekrar 1. Lig'e düşmüştü. 79 puanı bulunan mavi-beyazlılar; 2013-14'te 78 puan toplayan Başakşehir ve 2022-23'teki Samsunspor'u geride bırakarak lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonu olma rekorunu kırdı. 2025-26 sezonunda teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşarak transfer yasağını kaldıran ekip, kadrosunu korurken, 11 yeni futbolcu aldı. Erzurumspor, istikrarsız dönemin ardından aralık ayından itibaren 12 maçlık galibiyet serisi yakaladı. En yakın rakibi Esenler Erokspor'un 6 puan önünde 79 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Mavi-beyazlılara gönül veren taraftarlar, takımlarını hep destekledi ve zafere ortak oldu.