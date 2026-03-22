Seriye bağladı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti ve play-off potasındaki konumunu güçlendiren kritik bir galibiyet elde etti. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibin tek golü, 30. dakikada Joseph Okoronkwo'dan geldi. Nijeryalı forvet, Feyzi Yıldırım'ın etkili asistini şık bir vuruşla gole çevirerek fileleri havalandırdı. Takımını öne geçirdi. Mücadelede Sivasspor, 70. dakikada Bekir Böke ile penaltı kaçırdı.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Ev sahibi Manisa FK 75. dakikada Christopher Herelle'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Özellikle son haftalardaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Sivasspor, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti ve ve playoff yarışındaki iddiasını sürdürdü. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Manisa FK, 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor sahasında Erokspor'u konuk edecek. Manisa FK, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.