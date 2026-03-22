Bodrum 3'te 3 peşinde

Iğdır FK ve Boluspor'u yenerek Play-Off yarışında yoluna emin adımlarla ilerleyen Bodrum FK bugün deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.

Yeşil- beyazlılarda Sousa, Gökdeniz, Celal, Omar Imeri ve Yusuf forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, hedeflerinin 3'te 3 yapmak olduğunu belirterek, "İstanbulspor maçı zorlu geçecek. Biz kendi oyunumuza odaklanıp istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz" diye konuştu.