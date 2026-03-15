Amed SK-Manisa FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed SK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını da kazanan ve 61 puanla 3. sırada yer alan Diyarbakır temsilcisi, evinde oynayacağı maçta 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak play-off ihtimalini güçlendirmeyi amaçlayan konuk ekip ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Amed SK-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Amed SK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 08:03
Amed SK-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Amed SK, evinde Manisa FK'yı ağırlıyor. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan ve 61 puanla 3. sırada yer alan Diyarbakır ekibi, üst üste 3. galibiyetini alarak play-off yarışındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Manisa FK ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor ve play-off umutlarını canlı tutmaya çalışıyor. Kritik maç öncesi futbolseverler "Amed SK-Manisa FK canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Amed SK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 31. haftada oynanacak Amed SK-Manisa FK maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

AMED SK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Manisa FK maçı beIN Spor MAX 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

