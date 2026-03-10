Adım adım Süper Lig'e

Lider Erzurumspor, bu performansıyla Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mavi-beyazlılar, son 12 maçını kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de yakaladığı müthiş formla göz dolduruyor. Mavibeyazlı ekip, ligde oynadığı son 12 maçı da kazanarak liderliğini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bu etkileyici seride rakip filelere 38 gol gönderen Erzurum temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. Toplamda 29 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Erzurumspor FK, 63 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyor. Bu süreçte takımın en skorer ismi Eren Tozlu da harika bir sezon geçiriyor. 19 gole ulaşan Eren Tozlu, gol krallığı yarışında Amed Sportif Faaliyetler forması giyen ve 21 golü bulunan Mbaye Diagne'nin hemen arkasında, ikinci sırada yer alıyor.