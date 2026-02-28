Esenler coştu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Esenler Erokspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Amilton ve 90+5. dakikada ise Emre Gedik kaydetti. Bu sonucun ardından 13 maçtır yenilmeyen yeşil-sarılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligin 29. haftasında Esenler deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Boluspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.

TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Liderlik için mutluyum. Sonuna kadar mücadelede edeceğiz. Tek hedefimiz Süper Lig" yorumunu yaptı. Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise, "Talihsiz bir golle ikinci yarıya başlangıç yaptık ama son saniyeye kadar puan almak için çaba sarf ettik" dedi. Takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına vurgu yapan Kaya, "Benim yönettiğim takımlar asla kabullenmeyen takımlardır" diye konuştu.