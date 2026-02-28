3 puan Iğdır'ın

Ligde inişli-çıkışlı grafik çizen Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor galibiyetiyle geçen haftaki Esenler Erokspor mağlubiyetini telafi etti.
Trendyol 1. Lig'in istikrarsız takımı Iğdır FK 28. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. İlk yarıyı Fofana'nın 45-2'de attığı golle 1-0 önde kapatan Iğdır İkinci yarının hemen başında Koita ile bulduğu golle iyice rahatladı. Yusuf Ali'nin golü İstanbulspor'a yetmedi. 44 puana yükselen Iğdır, haftaya Boluspor'a konuk olacak