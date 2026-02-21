Tek hedef galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Süper Lig yolunda play-off için mücadele veren Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Berkay Erdemir yönetecek. Maç, TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
3 PUAN HESAPLARI
Boluspor, ligde 26 maç sonunda 38 puanla 9. sırada yer alıyor. Özellikle iç sahada etkili performans gösteren kırmızı-beyazlılar, taraftar desteğiyle 3 puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 35 puanla 13. sırada bulunan İstanbulspor ise deplasmandan 3 puanla ayrılmanın peşinde.