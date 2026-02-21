Kutlu da gitti

Sakarya'da haftalardır devam eden galibiyet hasreti Pendik karşısında da son bulmayınca teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Ligin ikinci devresinde takımın başına getirilen teknik direktör Hakan Kutlu, görev aldığı 7 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Sezona İrfan Buz ile başlayan Sakaryaspor, ilk 4 haftanın ardından Buz ile de yollarını ayırmış sonrasında takımın başına Serhat Sütlü'yü getirmişti. 12 haftanın ardından ilk devrenin son 3 maçında ise U19 Takımı antrenör Furkan Köseoğlu görev almıştı.

ÇARE BULUNAMIYOR

Trendyol 1. Lig'de "zor" günler geçiren Sakaryaspor, yönetim, teknik direktör değişikliği ve transferlere rağmen istediği sonucu alamıyor. Sakaryaspor'da 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı. Kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması Kıratlı yönetimiyle edildi. Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

18'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Ligin ikinci yarısında 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde sahadan eşitlikle ayrılan Sakaryaspor, 26 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puanda 18. sırada yer aldı.