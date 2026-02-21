CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler liderlik aşkına

Esenler liderlik aşkına

Zirve mücadelesi veren Esenler, deplasmanda Iğdır FK’yı yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Esenler liderlik aşkına

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor, deplasmanda play-off hattını koruma mücadelesi içindeki Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı deneyimli hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

YENERSE ZİRVEDE

İstanbul ekibi Esenler Erokspor, bu maçı kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Şu anda ligde Erzurumspor FK 26 maçta 54 puanla zirvede yer alırken, sarı-yeşilli Esenler Erokspor 53 puanla hemen arkasında takipte. Iğdır FK ise 41 puanla 7. sırada bulunuyor.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
G.Saray'da tek hedef 3 puan!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 01:19
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 01:19
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 01:19
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 01:19
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 01:19
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 01:19
Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! 01:19
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19