Esenler liderlik aşkına

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor, deplasmanda play-off hattını koruma mücadelesi içindeki Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı deneyimli hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

YENERSE ZİRVEDE

İstanbul ekibi Esenler Erokspor, bu maçı kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Şu anda ligde Erzurumspor FK 26 maçta 54 puanla zirvede yer alırken, sarı-yeşilli Esenler Erokspor 53 puanla hemen arkasında takipte. Iğdır FK ise 41 puanla 7. sırada bulunuyor.