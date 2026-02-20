Demirspor sürprizi

1. Lig'de, haftanın sürprizi Adana'da yaşandı. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, bir türlü kötü gidişatı durduramayan Sivasspor'u ağırladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
1. Lig'de, haftanın sürprizi Adana'da yaşandı. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, bir türlü kötü gidişatı durduramayan Sivasspor'u ağırladı. Yiğidolar, 3'te Ethemi'nin golüyle öne geçti. 88'de Adana Demirspor, Gökdeniz'in golüyle maçın sonucunu ilan etti. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan mavi-şimşekler, büyük bir sürprizi gerçekleştirerek 10 maç sonra puanla tanışırken, Sivas ekibinin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.