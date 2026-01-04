Ömer Faruk Erokspor’da

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Ömer Faruk Beyaz, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.